ЦБ указал на снижение финансовых потерь россиян от мошенников

В России наблюдается снижение финансовых потерь у физических лиц от мошенников на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал прошлого года, следует из материалов Центробанка.

По данным ЦБ, с января по март российские банки отразили около 16,8 миллиона попыток совершения мошеннических операций и не допустили хищения 1,8 триллиона рублей.

Количество тех мошеннических действий, о которых россияне заявили в банки, составило 495,8 тысячи, а общий объем похищенных средств достиг 7,4 миллиарда рублей.

В регуляторе добавили, что в четвертом квартале 2025 года было отражено 23 миллиона попыток мошеннических операций на общую сумму 2,3 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. Уточнялось, что в случае обратного перевода карту могут заблокировать.

