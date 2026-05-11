11 мая, 08:30

Происшествия

В Москве мужчина помог мошенникам похитить 1,5 млн рублей у пенсионерки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

19-летний житель Подмосковья помог телефонным мошенникам похитить у пенсионерки 1,5 миллиона рублей в столице. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Северному административному округу Москвы.

По предварительным данным, 97-летней женщине поступил звонок от неизвестного, который представился следователем. Он сообщил ей о необходимости задекларировать сбережения, чтобы избежать ответственности за совершенное от ее имени преступление.

"Следователь" убедил пенсионерку отдать деньги незнакомцу, который придет в ее квартиру на Ленинградском проспекте. В результате правоохранителям удалось задержать злоумышленника в Ясном проезде. Установлено, что он передал похищенное соучастнику.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудник банка в Мытищах похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Женщина пришла в финансовое учреждение, представитель которого, завладев конфиденциальными данными потерпевшей, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

