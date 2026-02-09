Полиция Москвы задержала мужчину за техническую помощь телефонным мошенникам

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные правоохранители задержали мужчину за техническую помощь телефонным мошенникам. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянин был завербован зарубежными кураторами. Ему поручили заниматься техобслуживанием оборудования, которое использовалось для реализации мошеннических схем. В частности, мужчина установил и обеспечивал бесперебойную работу сим-боксов в трех арендованных квартирах, которые расположены в разных районах Москвы.

Злоумышленник получал за свои действия ежедневное вознаграждение, которое поступало на криптокошелек. В результате деятельность сети нелегальных узлов связи была ликвидирована правоохранителями и спецслужбой РФ. По факту произошедшего возбуждено дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Во время обысков были найдены и изъяты 11 сим-боксов, свыше 800 сим-карт разных российских операторов связи, ноутбук, видеокамеры для удаленного наблюдения за помещениями и иные предметы. Россиянин сперва был задержан, а после – арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.



Правоохранители продолжают расследовать данное дело, в том числе выявлять соучастников и организаторов преступной схемы. Волк напомнила, что злоумышленники зачастую ищут исполнителей для установки необходимого оборудования через Сеть, предлагая взамен легкий заработок или маскируя предложения под вакансии тестировщиков связи.

Однако представитель МВД РФ предупредила, что таким образом человек может стать соучастником преступления. В связи с этим она посоветовала сообщать в полицию об объявлениях, в которых просят установить и обслуживать неизвестное коммуникационное оборудование.

Ранее неизвестные похитили у москвички свыше 15 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, звонок от якобы правоохранителей поступил 73-летней пенсионерке. Затем ей в один из мессенджеров направили письмо о якобы причастности к переводу средств за границу.

После этого мошенники убедили пенсионерку в необходимости задекларировать сбережения. Она сняла деньги в банке, а затем передавала их якобы сотрудникам соцслужб. Кроме того, мошенники заставили пенсионерку продать коллекцию монет, которую собирал ее покойный супруг.