Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 12:12

Происшествия

Полиция Москвы задержала мужчину за техническую помощь телефонным мошенникам

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные правоохранители задержали мужчину за техническую помощь телефонным мошенникам. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россиянин был завербован зарубежными кураторами. Ему поручили заниматься техобслуживанием оборудования, которое использовалось для реализации мошеннических схем. В частности, мужчина установил и обеспечивал бесперебойную работу сим-боксов в трех арендованных квартирах, которые расположены в разных районах Москвы.

Злоумышленник получал за свои действия ежедневное вознаграждение, которое поступало на криптокошелек. В результате деятельность сети нелегальных узлов связи была ликвидирована правоохранителями и спецслужбой РФ. По факту произошедшего возбуждено дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Во время обысков были найдены и изъяты 11 сим-боксов, свыше 800 сим-карт разных российских операторов связи, ноутбук, видеокамеры для удаленного наблюдения за помещениями и иные предметы. Россиянин сперва был задержан, а после – арестован. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследовать данное дело, в том числе выявлять соучастников и организаторов преступной схемы. Волк напомнила, что злоумышленники зачастую ищут исполнителей для установки необходимого оборудования через Сеть, предлагая взамен легкий заработок или маскируя предложения под вакансии тестировщиков связи.

Однако представитель МВД РФ предупредила, что таким образом человек может стать соучастником преступления. В связи с этим она посоветовала сообщать в полицию об объявлениях, в которых просят установить и обслуживать неизвестное коммуникационное оборудование.

Ранее неизвестные похитили у москвички свыше 15 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, звонок от якобы правоохранителей поступил 73-летней пенсионерке. Затем ей в один из мессенджеров направили письмо о якобы причастности к переводу средств за границу.

После этого мошенники убедили пенсионерку в необходимости задекларировать сбережения. Она сняла деньги в банке, а затем передавала их якобы сотрудникам соцслужб. Кроме того, мошенники заставили пенсионерку продать коллекцию монет, которую собирал ее покойный супруг.

Мошеннические операции участились с начала года

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика