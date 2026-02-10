Макрон заявил, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Такое заявление он сделал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделали мы", – уточнил французский лидер.

По его словам, географическое положение Франции не изменится, и Россия по-прежнему останется "под боком". Поэтому, считает он, нужно "структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но с целью не зависеть в этой дискуссии от третьей стороны".

В январе Макрон заявил о желании провести разговор с Владимиром Путиным. Российский МИД тогда призвал французского лидера донести свою заинтересованность в переговорах по профессиональным каналам.

В феврале Макрон уточнил, что подготовка к разговору с российским коллегой ведется на техническом уровне. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента Франции о намерении позвонить Путину "жалкой дипломатией".