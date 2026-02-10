Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:29

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 09:00 четверга, 12 февраля, до 09:00 пятницы, 13 февраля, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом предупредил Гидрометцентр.

Уточняется, что днем и ночью местами ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, что может привести к образованию гололедицы на дорогах и налипанию снега на проводах и деревьях.

В Московской области аналогичное предупреждение продлено до 23:00 воскресенья, 15 февраля.

Вместе с тем в регионе объявлен желтый уровень из-за сильного снегопада, который также прогнозируется с 09:00 12 февраля до 09:00 13 февраля.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады в столице продлятся до 22 февраля. С юга на Европейскую территорию России придут два южных циклона, в связи с чем выпадет по 10–15 миллиметров осадков.

В результате к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани преодолеет полуметровую отметку.

