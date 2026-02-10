Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:45

Общество

Сильные снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильные снегопады прогнозируются в Москве на следующей неделе, с 16 по 22 февраля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в четверг, 12 февраля, ожидается умеренный снег, который будет переходить в мокрый снег. В результате, как указал метеоролог, выпавшие осадки не увеличат, а придавят сугробы.

"В пятницу–субботу (13–14 февраля. – Прим. ред.) оттепель с моросью и снег еще немного просядет", – добавил Шувалов.

В воскресенье, 15 февраля, вновь прогнозируются морозы. В частности, температура воздуха в городе составит до минус 10–15 градусов. Также синоптик не исключил "катка на улицах и ледяной корки на полях и в лесу".

После этого, как указал метеоролог, ожидаются снегопады. Шувалов пояснил, что с 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию страны придут два южных циклона. По словам синоптика, благодаря каждому из этих явлений выпадет по 10–15 миллиметров осадков.

В результате к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани преодолеет полуметровую отметку, указал Шувалов.

"В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде перевалит за 80 сантиметров, а в Саранске вновь приблизится к невероятным 100 сантиметрам, то есть к метру", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики не исключили прохождение ледяного дождя и снега с дождем в Москве из-за потепления в конце недели. В частности, до среды, 11 февраля, в столичном регионе еще задержатся морозы до минус 10–15 градусов в ночное время и до минус 8–13 градусов – в дневное.

При этом в четверг, 12 февраля, столбики термометров ночью будут находиться уже на отметке минус 4–9 градусов, а дневные температуры пойдут ближе к нулю.

Температура воздуха в Москве может понизиться до минус 18 градусов в ночь на 10 февраля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика