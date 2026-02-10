Сильные снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильные снегопады прогнозируются в Москве на следующей неделе, с 16 по 22 февраля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в четверг, 12 февраля, ожидается умеренный снег, который будет переходить в мокрый снег. В результате, как указал метеоролог, выпавшие осадки не увеличат, а придавят сугробы.

"В пятницу–субботу (13–14 февраля. – Прим. ред.) оттепель с моросью и снег еще немного просядет", – добавил Шувалов.

В воскресенье, 15 февраля, вновь прогнозируются морозы. В частности, температура воздуха в городе составит до минус 10–15 градусов. Также синоптик не исключил "катка на улицах и ледяной корки на полях и в лесу".

После этого, как указал метеоролог, ожидаются снегопады. Шувалов пояснил, что с 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию страны придут два южных циклона. По словам синоптика, благодаря каждому из этих явлений выпадет по 10–15 миллиметров осадков.

В результате к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани преодолеет полуметровую отметку, указал Шувалов.

"В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде перевалит за 80 сантиметров, а в Саранске вновь приблизится к невероятным 100 сантиметрам, то есть к метру", – заключил метеоролог.

Ранее синоптики не исключили прохождение ледяного дождя и снега с дождем в Москве из-за потепления в конце недели. В частности, до среды, 11 февраля, в столичном регионе еще задержатся морозы до минус 10–15 градусов в ночное время и до минус 8–13 градусов – в дневное.

При этом в четверг, 12 февраля, столбики термометров ночью будут находиться уже на отметке минус 4–9 градусов, а дневные температуры пойдут ближе к нулю.