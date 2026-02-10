Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:16

Технологии

Пользователи второй день жалуются на проблемы с работой Telegram

Фото: ТАСС/Софья Назарова

Россияне второй день подряд сталкиваются с массовыми сбоями в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайтов "Сбой.рф" и DownDetector.

Пользователи указывают на проблемы как с самим приложением, так и с сайтом. В частности, они жалуются на невозможность загрузить медиафайлы и отправить сообщения.

За последний час на DownDetector поступило около 600 подобных сообщений, а за сутки их число приблизилось к 8 тысячам. В свою очередь, на платформе "Сбой.рф" зафиксировано почти 900 обращений.

Больше всего жалоб отправили жители Новосибирской области и Москвы – 18 и 16% соответственно. Еще по 6% зарегистрировано из Красноярского края, Иркутской области и Санкт-Петербурга, по 5% – из Челябинской области, Приморского края и Свердловской области, по 4% – из Хабаровского края, Томской области, Кузбасса, Алтайского и Пермского края, а из Омской области – 3%.

Помимо этого, обращения поступают из Нижегородской, Московской и Саратовской областей, Сахалина, Башкортостана и Тюмени.

О проблемах в работе мессенджера стало известно днем 9 февраля. За сутки количество заявок составило по меньшей мере 1 606. Причем тогда чаще всего о неполадках заявляли в Камчатском крае, а также в Сахалинской, Тюменской и Магаданской областях.

Многие пользователи указывали на перебои в работе мобильного приложения, а также на общий сбой. Помимо этого, наблюдались трудности с оповещениями и доступом к сайту.

