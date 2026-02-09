Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:08

Технологии

Россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram

Фото: ТАСС/Zuma

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Это следует из сведений, представленных на ресурсе Downdetector.

По данным на 13:00 по московскому времени, в течение часа поступило свыше 455 жалоб, а за сутки – 1 606 обращений. Чаще всего о неполадках заявляли в Камчатском крае, а также в Сахалинской, Тюменской и Магаданской областях.

Многие пользователи указывали на перебои в работе мобильного приложения, а также на общий сбой. Помимо этого, наблюдались проблемы с оповещениями и доступом к сайту.

Последний раз сбой в Telegram фиксировался 3 февраля. Сообщения о неполадках поступали из Новгородской области, Москвы и Подмосковья, Бурятии и Забайкалья. Большинство пользователей жаловались на проблемы с мобильным приложением, на работу оповещений и общий сбой.

В Совфеде заявили о последовательных мерах против мессенджера Telegram в России

