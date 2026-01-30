Форма поиска по сайту

30 января, 12:05

Политика

В РФ предложили вести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp

Фото: ТАСС/Софья Назарова

В России предложили вести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Соответствующую инициативу 17 депутатов от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной внесут в ГД 30 января, передает RTVI.

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи". Цель документа – снизить раздражение граждан, связанное с ограничением цифровых прав, замедлением работы мессенджеров и периодическими локдаунами в Сети.

По словам Обухова, пользователи справедливо воспринимают блокировку соцсетей и сервисов как ограничение своих конституционных прав, при этом надзорные органы часто не объясняют причины ограничений. Он привел пример замедления работы Telegram и WhatsApp, отметив, что официальных заявлений по этому поводу от профильных ведомств не было.

Депутат подчеркнул, что законопроект не запрещает блокировку отдельной информации в соцсетях и мессенджерах с учетом угроз от недружественных стран или мошенников, однако предполагает запрет на ограничения работы самих платформ для широкой аудитории.

"Таким образом, наш законопроект предполагает обеспечение баланса между информационной безопасностью и соблюдением прав граждан, закрепленных 29-й статьей конституции", – заявил Обухов.

Ранее член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров заявил, что меры ограничения для Telegram могут вводиться в дальнейшем, если мессенджер не будет соблюдать российские законы. Он отметил, что Telegram – платформа не только для общения, но и для распространения противоправного контента.

Вместе с тем в Госдуме подчеркивали, что полная блокировка WhatsApp может произойти до конца 2026 года. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, такие жесткие меры в предвыборный год абсолютно обоснованы.

