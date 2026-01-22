Форма поиска по сайту

22 января, 03:46

Технологии

В ОП выступили за ограничение Telegram при невыполнении требований законодательства РФ

Фото: depositphotos/Mactrunk

Меры ограничения для Telegram могут вводиться в дальнейшем, если мессенджер не будет соблюдать российские законы. Об этом в интервью ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

По его словам, если администрация платформы и дальше не станет выполнять требования российского законодательства, то ограничительные меры на ее использование в стране следует продолжать.

Машаров подчеркнул, что Telegram – это платформа не только для общения, но и для распространения противоправного контента. Он упомянул о группах с нелегальной информацией, онлайн-казино и приемом ставок, что противоречит законам РФ.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин заявил, что в России последовательно вводятся меры против Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по предотвращению преступлений.

Шейкин добавил, что злоумышленники используют иностранные мессенджеры для организации и совершения террористических актов, а также для мошенничества и других преступлений, которые направлены против России и ее граждан.

