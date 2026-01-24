Форма поиска по сайту

24 января, 17:11

Технологии
Депутат Боярский заявил, что WhatsApp и Telegram ограничивают не "из вредности"

В ГД объяснили причину ограничений работы WhatsApp и Telegram

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Telegram обязаны соблюдать российское законодательство, и ограничивают их не "из вредности", сообщил в интервью на радио КП глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись. Поэтому в августе 2025 года было решено деградировать их голосовые вызовы", – пояснил он.

Боярский также пояснил, почему Telegram не блокируют полностью. Он отметил, что это не просто мессенджер, а "крупная социальная сеть", в которую вложены значительные усилия российских граждан и СМИ, ведущих там свои каналы.

Ранее член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров заявил, что меры ограничения для Telegram могут вводиться в дальнейшем, если мессенджер не будет соблюдать российские законы. Он отметил, что Telegram – платформа не только для общения, но и для распространения противоправного контента.

Вместе с тем в Госдуме подчеркивали, что полная блокировка WhatsApp может произойти до конца 2026 года. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, такие жесткие меры в предвыборный год абсолютно обоснованы.

Количество жалоб на работу Telegram снизилось в Москве

