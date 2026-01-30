Форма поиска по сайту

30 января, 16:02

Общество
Орешкин: численность населения мира начнет снижаться с 2046 года

Численность населения мира начнет снижаться с 2046 года – Орешкин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мир вступил в период жесткой депопуляции, при котором пик численности населения планеты может быть пройден уже к 2046 году. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на январских экспертных диалогах в Национальном центре "Россия".

По его словам, несмотря на продолжающийся рост мирового населения, темпы рождаемости устойчиво снижаются и уже приближаются к критической отметке.

"Именно сейчас мы подошли к той точке, когда этот уровень опускается ниже линии воспроизводства. То есть по даже такому базовому статистическому показателю мы ушли ниже вот этой ватерлинии, а это означает, что мы уже вошли в ту зону, когда человечество будет прекращать свою экспансию на планете и начнет шаг за шагом сокращаться", – сказал он.

Орешкин отметил, что снижение рождаемости наблюдается во многих регионах мира. В качестве примера он привел Китай, где за последнее десятилетие число новорожденных сократилось с 17–18 до менее чем 8 миллионов в год.

Ранее СМИ сообщили, что КНР может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году из-за старения населения. Журналисты обратили внимание на город Фушунь, где уровень рождаемости стремительно падает, а около трети населения города составляют пенсионеры старше 60 лет.

