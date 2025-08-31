Маск предсказал вымирание Европы

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Европа столкнется с вымиранием при текущем уровне рождаемости. Таким мнением поделился американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

"Если рождаемость не вернется хотя бы к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет", – написал предприниматель.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию другого пользователя, в которой сообщалось о "коллапсе населения" в Шотландии. В посте утверждается, что с января по июль текущего года рождаемость в Шотландии составила 26,3 тысячи человек, а смертность – 35,2 тысячи.

Ранее Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе.

В феврале стало известно, что рождаемость в Японии в прошлом году снизилась до 721 тысячи человек, тем самым побив самый низкий уровень 1899 года. Естественная убыль населения, предварительно, составила в 2024 году 897,7 тысячи человек.