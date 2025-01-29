WLBT: в США планируют ввести штраф в 10 тысяч долларов за мастурбацию

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Сенатор Брэдфорд Блэкмон, представляющий демократов от штата Миссисипи, направил на рассмотрение законопроект, подразумевающий введение штрафа в размере 10 тысяч долларов за мастурбацию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на WLBT.

Блэкмон мотивировал свое решение желанием сделать "незаконным выброс генетического материала человеком без намерения оплодотворить эмбрион". Он признал, что его беспокоит данная проблема, даже несмотря на то, что многие могут назвать это абсурдом.

Сенатор также указал на то, что в США, особенно в Миссисипи, множество законопроектов, связанных с контрацепцией или абортами, сосредоточено исключительно на женщинах. При это мужчины, как он утверждает, остаются в этом вопросе в стороне.

Между тем китайские чиновники стали навещать своих жителей, чтобы узнать о планах по зачатию детей на фоне сокращения численности населения КНР.

Также в городах сделали бесплатными добрачные медицинские осмотры, на которых семейным парам диагностируют степень склонности к наследственным заболеваниям. При этом во время обследования женщинам рекомендуют рожать детей до 35 лет, уточняют СМИ.

