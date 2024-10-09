NYT: в КНР на фоне падения рождаемости чиновники расспрашивают женщин о детях

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Китайские чиновники стали навещать своих жителей, чтобы узнать о планах по зачатию детей на фоне сокращения численности населения КНР. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журналистов The New York Times, которые побеседовали с жительницами Китая.

Также в городах КНР сделали бесплатными добрачные медицинские осмотры, на которых семейным парам диагностируют степень склонности к наследственным заболеваниям. При этом во время обследования женщинам рекомендуют рожать детей до 35 лет.

В материале указано, что десятилетиями отделения Ассоциации планирования семьи в разных городах и провинциях Китая следовали принципу "одна семья – один ребенок", за нарушение которого женщин могли принуждать к аборту.

Однако сейчас же этот подход пришлось изменить в связи с демографическими проблемами. Так, в городских администрациях начали формировать спецгруппы для пропагандирования зачатия детей.

На фоне этого сами жители Китая уже не стремятся рожать детей. По данным исследований, те, кто появился на свет после 90-х годов XX века, предпочитают не иметь детей. Сейчас суммарный коэффициент рождаемости в КНР один из самых низких в мире. В прошлом году он достигал 1,0 (у США – 1,62).

Демограф Владимир Тимаков также указал на снижение рождаемости в России, которое будет происходить до 2030 года. По его словам, сейчас люди переживают эхо 90-х годов и последствия исторического минимума в 1999 году.

Рожденные в тот период россияне вступают в родительский возраст, однако их мало. Через 6 лет "дети материнского капитала", родившиеся после 2006 года, начнут исправлять положение, считает эксперт.

