Депутат ГД Горячева предложила повысить рождаемость с помощью жилищных программ

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В России предложили повысить рождаемость с помощью разработки масштабных федеральных программ. С соответствующей инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, передает Агентство "Москва".

По словам депутата, исторический минимум рождаемости является серьезным сигналом.

"Если мы действительно хотим изменить демографическую ситуацию, нам нужно сосредоточиться на создании условий, при которых семьи будут чувствовать поддержку и стабильность", – сказала Горячева, приведя в пример программы по улучшению жилищных условий, повышению уровня доходов, а также доступа к качественной медицине и образованию.

Как считает Горячева, это поможет вернуть уверенность семьям и создать те условия, в которых желание иметь детей сможет воплотиться естественным образом. Она напомнила о проведенном совместно с Russian Field исследовании, которое показало, что большинство россиян хотят иметь детей.

"62% опрошенных сказали, что их останавливает нехватка денег, низкие зарплаты и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Еще 16% упомянули нехватку жилья и неподходящие жилищные условия", – пояснила депутат, добавив, что некоторые предложения парламентариев (отслеживать рождаемость среди сотрудников компаний или запретить заводить домашних животных) выглядят неэффективными и излишне вмешивающимися в личную жизнь людей.

Между тем, по данным Росстата, в стране был зафиксирован исторический минимум рождаемости. В июне рождаемость в РФ снизилась до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. Раньше количество новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

В свою очередь, демограф Владимир Тимаков заявил о том, что тенденция на снижение рождаемости будет продлиться до 2030 года. Эксперт считает, что после этого срока "дети материнского капитала", родившиеся позже 2006 года, начнут исправлять положение.