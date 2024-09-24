Минтруд: число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться до 2046 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тенденция к снижению численности женщин репродуктивного возраста в России сохранится до 2046 года, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной.

Она отметила, что благодаря комплексу мер удалось значительно снизить уровень бедности в стране, что является одним из ключевых факторов для повышения рождаемости. Однако существует ряд проблем, которые необходимо учитывать при разработке новых мер поддержки. Одна из них – это сокращение численности женщин репродуктивного возраста.

Баталина подчеркнула, что особое внимание следует уделить возрастной группе женщин от 30 до 39 лет, которые нередко принимают решение о рождении второго ребенка. По ее словам, это успешные женщины, достигшие карьерных успехов, и для них важна поддержка со стороны работодателей при принятии решения о рождении ребенка.

"Мы рассчитываем здесь на поддержку Государственной думы, Совета Федерации, всех заинтересованных в этом профильных министерств. Нам нужно шаг за шагом двигаться к внедрению и расширению корпоративного демографического стандарта, к пониманию того, какой пакет мер поддержки должен быть. Пакет решений необходимо найти", – заключила замминистра.

Ранее демограф Владимир Тимаков заявил, что снижение рождаемости в России будет происходить до 2030 года. По его словам, сейчас люди переживают эхо 90-х годов и последствия исторического минимума в 1999-м году. Рожденные в тот период россияне вступают в родительский возраст, однако их мало. Через 6 лет "дети материнского капитала", родившиеся после 2006 года, начнут исправлять положение, считает эксперт.