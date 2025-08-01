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01 августа, 23:34

Политика

Маск призвал все страны выйти из Евросоюза

Фото: ТАСС/EPA/POOL/SHAWN THEW

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе. Об этом Маск написал в сосцети X.

"Ирландия должна выйти из Евросоюза. По моему мнению, все страны должны это сделать. ЕС разрушает демократию в Европе", – написал предприниматель.

Ранее в Госдуме предрекли, что Евросоюзу грозит развал без экономического и политического сотрудничества с Россией. Из-за антироссийской политики экономика стран ЕС стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что вскоре может вызвать возмущение и протесты со стороны граждан.

Кроме того, экономика стран объединения из-за высоких затрат на энергоресурсы не сможет конкурировать с американской.

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