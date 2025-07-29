Премьер Франции Байру осудил торговую сделку ЕС и США

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Представители власти и бизнеса во Франции осуждают торговое соглашение между Евросоюзом и США, называя его "подчинением". Об этом сообщает издание Reuters.

В частности, премьер-министр Франсуа Байру назвал подписание сделки "мрачным днем, когда союз свободных народов смириться с подчинением".

При этом французский лидер Эммануэль Макрон пока публично не комментировал достигнутое соглашение.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июля. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. По ее словам, это позволило бы ЕС обеспечить свою энергетическую безопасность.