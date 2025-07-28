Ле Пен выступила с критикой торговой сделки ЕС и США

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Евросоюз заключил новое торговое соглашение с Соединенными Штатами на неравных условиях и на менее выгодных, чем Великобритания. Об этом заявила лидер парламентской французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X.

По словам политика, торговая сделка с США – это политическое, экономическое и моральное фиаско для ЕС. Также она назвала ее "капитуляцией" промышленности, энергетического и военного секторов Франции.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июля. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. По ее словам, это позволило бы ЕС обеспечить свою энергитическую безопасность.