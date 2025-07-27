27 июля, 23:45Политика
Фон дер Ляйен заявила об отказе ЕС от энергоресурсов РФ ради снижения пошлин США
Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin
Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с лидером США Дональдом Трампом.
"Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти", – цитирует ее агентство Reuters.
По словам фон дер Ляйен, закупки энергопродуктов Штатов поспособствуют энергетической безопасности Европы.
США и ЕС 27 июля договорились о торговой сделке, в рамках которой Европа импортирует из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов, а также осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.
Также страны ЕС в рамках соглашения откроют свои рынки для торговли с Вашингтоном с нулевой ставкой по пошлинам. При этом единая ставка составит 15%, и США не собираются снижать ее.