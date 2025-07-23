Трамп объявил о торговой сделке с Японией на 550 миллиардов долларов

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Президент США Дональд Трамп объявил о крупной торговой сделке с Японией, сообщает Life.ru со ссылкой на пост президента в Truth Social.

Трамп добавил, что это "возможно, самая крупная сделка из когда-либо заключенных". Япония инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов, а США получат 90% прибыли.

По условиям сделки, Вашингтон будет поставлять в Японию рис, автомобили и другие товары, а тарифы в размере 15% будут зеркальными.



Ранее сообщалось, что уведомление от президента США о новых пошлинах получили 12 стран, в том числе Япония и Южная Корея. Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Казахстана, Малайзии и Лаоса в размере 25%, а в отношении Мьянмы – 40%.

Трамп также обещал ввести пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС. Он указывал, что участники объединения якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю.