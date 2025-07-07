Уведомления от Трампа о новых пошлинах получат 12 стран

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Уведомления от президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на товары получат 12 стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

По ее словам, подписанные письма были отправлены в Южную Корею и Японию, также их получат еще 10 государств. Соединенные Штаты уже ввели пошлины на товары из Казахстана в размере 25%, Лаоса – 40%, Мьянмы – 40%, Малайзии – 25%.

Ранее американский лидер пообещал ввести пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС. Он указывал, что участники объединения якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю.

В Кремле увидели заявление Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, оценивая слова главы Белого дома о новых пошлинах, отметил уникальность БРИКС. По его мнению, она заключается в том, что входящие в объединение государства разделяют подходы и мировоззрение сотрудничества, исходят из собственных интересов.