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07 июля, 13:33

Политика

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о пошлинах против стран БРИКС

Фото: 123RF/grispbgrispb

В Кремле видели заявления американского президента Дональда Трампа о намерении ввести пошлины в 10% против стран, которые поддерживают политику БРИКС.

Оценивая слова главы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил уникальность БРИКС. По его словам, она состоит в том, что государства, состоящие в объединении, разделяют подходы и мировоззрение сотрудничества и исходят из собственных интересов.

"Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран", – подчеркнул Песков.

О желании ввести пошлины против этих стран Трамп сообщил 7 июля. При этом ранее он заявлял, что государства объединения якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю.

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

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