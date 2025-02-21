Трамп заявил, что угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю. Об этом пишет РИА Новости.

"Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150%, и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался", – заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.

По его словам, страны БРИКС рассматривали возможность создания новой валюты, возможно, на основе китайского юаня, но после угрозы США отказались от этих планов. Трамп подчеркнул, что с тех пор о БРИКС "ничего больше не слышали".

Трамп неоднократно выступал с угрозами ввести пошлины против стран БРИКС, если они попытаются создать собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены доллара США в международной торговле.

Вместе с тем, как отметили в Кремле, страны БРИКС не обсуждают создание общей валюты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.