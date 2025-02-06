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01:03

Политика

В Минфине США заявили, что в мире по-прежнему нет альтернативы доллару

Фото: 123RF/okssi68

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что несмотря на попытки стран БРИКС снизить зависимость от доллара, в обозримом будущем миру не стоит ожидать появления новой резервной валюты. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Эти страны могут обсуждать отказ от доллара и пытаться лишить его статуса резервной валюты, но другой альтернативы на горизонте нет", – сказал Бессент.

Он подчеркнул, что доллар по-прежнему не имеет достойной замены и сохранит свою роль как основная резервная валюта в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС торговыми пошлинами в размере 100%, если они попытаются создать свою собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены американского доллара на международном рынке.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, так как данный вопрос еще "не созрел".

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