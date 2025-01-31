Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами за попытки заменить доллар в торговле

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Американский президент Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами в случае, если они попытаются создать собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены доллара США в международной торговле.

"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома заявил о жестких торговых мерах, которые будут предприняты против стран, пытающихся заменить доллар в торговых операциях.

"Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще", – утверждает президент США.

В ноябре прошлого года Трамп уже предупреждал, что США введут торговые пошлины на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара.

В Кремле отмечали, что сотрудничество в рамках объединения не направлено против доллара и прочих валют. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, так как данный вопрос еще не созрел.