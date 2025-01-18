Нигерия стала партнером БРИКС

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Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии, временно председательствующая в организации.

"Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", – говорится в сообщении.

БРИКС представляет собой межгосударственное неформальное объединение наиболее динамично развивающихся крупных стран. В настоящее время в объединение входят 10 государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии.

Во время саммита в Казани было принято решение создать категорию государств-партнеров. Первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Ранее Индонезия вошла в БРИКС в качестве полноправного члена объединения. Об этом сообщили в МИД Бразилии.

До этого Таиланд согласился стать партнером БРИКС. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что это является значимым шагом на пути к полноценному членству в объединении.