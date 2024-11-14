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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер считает, что Германии было бы экономически выгодно присоединиться к БРИКС, сообщает "Московский комсомолец".

Как считает политик, членство ФРГ в НАТО и Евросоюзе не противоречит вступлению в БРИКС. Он подчеркнул, что вступить в эту организацию нужно как можно скорее, потому что все деловые интересы Германии в этих странах.

Нимайер также напомнил, что анализ экономических показателей демонстрирует, что сфера интересов Берлина лежит скорее на стороне Пекина, нежели Вашингтона.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября. По словам Владимира Путина, новые участники увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.