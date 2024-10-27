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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности саммита БРИКС в Казани. Соответствующий фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале представителя СМИ.

По его словам, подобные мероприятия, где происходит единение стран, помогают искать решения по глобальным проблемам.

Генсек ООН также рассказал, что ему удалось посетить Казанский кремль. Он назвал его "великолепным чудом света".

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. Во время переговоров с Владимиром Путиным он выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море. По его словам, свободное судоходство в этой акватории имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то, что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".

По данным СМИ, в Киеве отказали генсеку Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС, поскольку тот якобы "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.

