РИА Новости: Гутерриш просил избежать публичности перед встречей с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

Именно поэтому по итогам переговоров пресс-служба президента РФ опубликовала краткий, чисто технический комментарий, отметил собеседник агентства.

"Несмотря на это, Секретариат ООН сделал развернутый комментарий о беседе, упомянув новое предложение по облегчению прохождения торговых судов в Черном море и завершению конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН", – добавил источник.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. Во время переговоров с Владимиром Путиным он выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море. По его словам, свободное судоходство в этой акватории имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то, что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".

По данным СМИ, в Киеве отказали генсеку Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС, поскольку тот якобы "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.