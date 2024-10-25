AFP: Зеленский отказался принять Гутерриша в Киеве из-за саммита БРИКС

25 октября, 16:24Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
В Киеве отказали генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите на Украину после его участия в саммите БРИКС в Казани, передает агентство AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.
"После Казани хотел приехать на Украину, но Зеленский не утвердил этот визит", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, генсек ООН "оскорбил международное право" своей поездкой в Россию.
Гутерриш посетил в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. Он обсудил с Владимиром Путиным кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.
Комментируя поездку Гутерриша на саммит, Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".
Он также подчеркнул, что нормы международного права имеют и будут иметь значение.