Депутат ГД Белик назвал хамство Зеленского в адрес Гутерриша бессильной злобой

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе хамство в отношении генсека ООН Антониу Гутерриша из-за бессильной злобы, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Это очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Масштаб и значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное "саммитом мира" и проведенное летом в Швейцарии, оказалось провальным, что он опускается до подобных колкостей и никак не может принять происходящее", – цитирует депутата RT.

При этом Гутерриш, находясь в Казани, акцентировал внимание на том, что мирное урегулирование конфликта на Украине является необходимостью, указал парламентарий. Однако, по его словам, глава Украины "пропустил это мимо ушей".

Белик счел, что для украинского лидера действительно значимым является "непрекращающийся пиар собственной персоны" на почве противостояния с российской стороной, а не завершение военных действий.

По мнению депутата, саммит БРИКС наглядно продемонстрировал Западу значение, которое Россия имеет в мире, и дал понять, что государство может оставаться "в авангарде борьбы с однополярностью, гегемонией и навязываемым превосходством США".

Комментируя поездку Гутерриша на саммит, Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани". Он также подчеркнул, что нормы международного права имеют и будут иметь значение.