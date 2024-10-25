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Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани выступил за обеспечение свободы судоходства в Черном море. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на офис Гутерриша.

По словам генсека ООН, свободное судоходство в этой акватории имеет первостепенное значение для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности.

Во время переговоров стороны также затронули ситуацию на Ближнем Востоке, отметив необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также необходимость избежать дальнейшей эскалации в регионе.

Кроме того, президент РФ и генсек ООН обсудили вопросы развития международной финансовой системы.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС утром 23 октября. На Украине раскритиковали решение генсека ООН посетить саммит БРИКС, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество не забывает о задачах и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации, несмотря на то, что некоторые ее представители выбрали "соблазны в Казани".