Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества в Самоа

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Одни из самых влиятельных глав государств – членов Содружества Наций предпочли саммит БРИКС встрече стран британского объединения, пишет газета Politico.

Встреча глав правительств стран Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября. Как сообщает издание, в этот раз саммит посетят представители 55 стран. При этом мероприятие проходит одновременно с саммитом БРИКС в России.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамапоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества, которые обычно присутствуют, оба планируют в этом году пропустить саммит ради БРИКС", – говорится в материале.

Издание отмечает, что премьеры Шри-Ланки и Канады также не поедут на мероприятие в Самоа. Кроме того, по данным издания, длительность поездки премьера Кира Стармера будет сокращена. Журналисты назвали это показателем снижения влияния Великобритании.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Владимир Путин в рамках саммита уже обсудил конфликт на Украине и прочие вопросы международной обстановки с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Казань для участия в саммите также прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он планирует обсудить с российским президентом кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также поговорят о деятельности ООН и рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня.

Между тем в 2025 году лидерство объединения перейдет к Бразилии. По словам Путина, РФ сделает все возможное для эффективной передачи председательства в БРИКС.