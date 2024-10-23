Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: телеграм-канал "Государственный Совет Республики Татарстан (Госсовет РТ)"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

В аэропорту Казани генсека ООН встретил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

В рамках саммита БРИКС Владимир Путин и Гутерриш обсудят кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины. Они также обсудят деятельность ООН и актуальные вопросы международной повестки дня.

Между тем министерство иностранных дел Украины раскритиковало решение генсека ООН посетить саммит БРИКС в Казани, назвав выбор Гутерриша "неправильным" и "не способствующим делу мира", а также "подрывающим репутацию ООН".