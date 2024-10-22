Путин пошутил, что премьер Индии понимает его без переводчика

Фото: brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына

На встрече Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди переводчица не решилась прервать речь президента России, ожидая, пока тот закончит выступление. Российский лидер это заметил и пошутил, что его собеседник "и так все понимает" благодаря теплым отношениям двух стран.

Путин начал рассказывать Моди о планах саммита БРИКС, который Россия проводит в качестве председателя объединения. В какой-то момент переводчица прервала речь главы государства, воспользовавшись небольшой паузой, и начала перевод слов. Индийский премьер улыбкой отреагировал на заминку и смехом – на шутливое "объяснение" Путина этой ситуации.

Последний раз Моди прилетал в Москву 8 июля для переговоров с российским президентом. Тогда же Путин пригласил премьера Индии на саммит БРИКС.

Кроме того, в рамках визита глава государства вручил Моди высшую государственную награду страны – орден Святого апостола Андрея Первозванного. На церемонии награждения в Кремле он объяснил это искренней признательностью за вклад, который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между Москвой и Нью-Дели.