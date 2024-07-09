Индия откроет консульства в Казани и Екатеринбурге

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с индийской общиной во время своего визита в Москву сообщил об открытии консульств Индии в Казани и Екатеринбурге.

"Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество", – передает RT слова Моди.

Моди прилетел в столицу 8 июля. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в РФ – в 2019-м. Владимир Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Позже Путин в ходе неформального общения прокатил Моди на электрокаре. Лидер РФ управлял транспортом, а его гость сидел на пассажирском кресле. Во время поездки глава государства при помощи переводчика рассказал премьеру Индии об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.