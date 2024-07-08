Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции в Ново-Огареве

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились за чаепитием в подмосковной резиденции российского президента в Ново-Огареве, сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Он предположил, что впереди у двух лидеров обширная неформальная программа.

Борт Моди приземлился в столичном аэропорту Внуково 8 июля. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в целом в России – в 2019 году. Переговоры индийского премьера и Путина будут насыщенными и богатыми, рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

