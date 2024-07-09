США довели до Индии свои опасения по поводу ее отношений с РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

США довели до Индии опасения по поводу взаимоотношений Нью-Дели с Москвой. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Миллера, Индия, как и любая страна, общающаяся с Россией по теме украинского конфликта, должна доводить до Москвы "необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Украины".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву 8 июля. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в России – в 2019 году. Российский президент и премьер-министр Индии уже встретились за чаепитием в Ново-Огареве.

Переговоры между Моди и Путиным будут насыщенными и богатыми, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

