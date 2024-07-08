Путин прокатил премьера Индии Моди на электрокаре по территории своей резиденции

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин во время неформального общения прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди на электрокаре по своей резиденции, расположенной в Ново-Огареве. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сидел за рулем электрокара, а его гость был рядом с ним на пассажирском кресле. Во время поездки президент РФ рассказал премьер-министру Индии при помощи переводчика, расположившегося на заднем сидении, об объектах на территории резиденции, а также показал приусадебный парк с елями, соснами, клумбами и альпийскими горками.

При этом глава государства катался с гостем на электрокаре, соблюдая правила дорожного движения и обозначая предстоящие повороты. Сделав круг по резиденции, президент РФ припарковал машину, а затем прогулялся с премьер-министром Индии в саду. Там Путин показал Моди пышные клумбы с розами, садовые фигуры, плодовые и декоративные деревья, кустарники.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в России – в 2019 году. Российский президент и премьер-министр Индии уже встретились за чаепитием в Ново-Огареве.

Переговоры между Моди и Путиным будут насыщенными и богатыми, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

