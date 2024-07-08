Премьер Индии Моди прибыл в РФ с официальным визитом

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом, пишет ТАСС.

Его борт приземлился в московском аэропорту Внуково. Глава индийского кабмина уже был в РФ в 2019 году, когда приезжал во Владивосток. При этом последний раз Моди бывал в Москве в 2015 году.

Визит премьер-министра Индии в РФ продлится с 8 по 9 июля. В это время политик должен обсудить с Владимиром Путиным ряд стратегических вопросов. Повестка встречи двух лидеров будет богатой, добавлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

