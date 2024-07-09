Путин наградил премьера Индии орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.

"Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами", – заявил Путин на церемонии награждения в Кремле.

По словам российского лидера, за десять лет работы Моди во главе индийского правительства отношения двух стран приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. Так, успешно реализуются крупнейшие проекты в военно-технической, энергетической и торгово-экономической сферах, уточнил Путин. Трудно переоценить вклад Моди в развитие российско-индийского сотрудничества на международной арене, заключил президент.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Последний раз он был в столице в 2015 году, а в РФ – в 2019-м. Путин и премьер Индии встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Российский лидер во время переговоров в Кремле пригласил Моди на саммит БРИКС. Между РФ и Индией поддерживаются постоянные контакты, что соответствует интересам народов двух стран, добавил Путин.

