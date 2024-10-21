Путин и Гутерриш на саммите БРИКС обсудят кризисы на Ближнем Востоке и Украине

Фото: kremlin.ru

В рамках саммита БРИКС Владимир Путин и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудят кризис на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

В ходе беседы в Казани на саммите они также обсудят деятельность ООН и актуальные вопросы международной повестки дня, добавил он.

Ранее Ушаков отметил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель не смогут посетить саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или иной степени сотрудничать с организацией.

Также Путин сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%. По словам президента РФ, страной реализуется план, который направлен на продвижение партнеров по направлениям политики и безопасности, финансам и экономике, а также культурным и гуманитарным связям.