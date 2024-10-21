Ушаков заявил, что президенты Бразилии и Кубы не смогут посетить саммит БРИКС

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель не смогут посетить саммит БРИКС в Казани, передает ТАСС слова помощника главы РФ Юрия Ушакова.

Об этом стало известно сегодня утром. Также Ушаков добавил, что глава Бразилии не приедет на саммит по медицинским показаниям, а глава Кубы будет отсутствовать из-за вопросов с энергосбережением в стране.

"Но, естественно, и бразильская, и кубинская делегации будут представлены на уровне министров национальных дел", – отметил помощник президента России.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или иной степени сотрудничать с организацией, рассказал ранее Владимир Путин.

По мнению российского лидера, к новым членам объединения нужно относиться с уважением. К настоящему моменту БРИКС затрагивает 33% суши и 45% населения планеты, уточнил глава государства.

Также Путин сообщил, что план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен на 80%. По словам президента РФ, страной реализуется план, который направлен на продвижение партнеров по направлениям политики и безопасности, финансам и экономике, а также культурным и гуманитарным связям.