Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит дальнейший ход истории

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Предстоящие президентские выборы в США не смогут стать самым значительным событием 2024 года, поскольку дальнейший ход истории будет определен на саммите БРИКС в Казани, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", – заявила политик в своем телеграм-канале.

По ее мнению, именно предстоящие три дня саммита БРИКС будут иметь ключевое влияние на дальнейшее развитие человечества, а не результаты голосования за кандидатов на пост лидера США, несмотря на то что пытаются навязать всему миру американские и прочие глобальные либеральные СМИ.

При этом, считает Матвиенко, по-настоящему ответственные политики, представляющие суверенные страны, это осознают. По ее словам, это демонстрирует уровень представительства на саммите, а также стабильный рост количества заявок на вступление в объединение от разных государств.

Политик также выразила уверенность в том, что за новостями из России будут следить "на всех континентах", назвав такой подход правильным.

На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или ной степени сотрудничать с организацией, рассказал ранее Владимир Путин. По мнению российского лидера, к новым членам объединения нужно относиться с уважением. К настоящему моменту БРИКС затрагивает 33% суши и 45% населения планеты, уточнил глава государства.

