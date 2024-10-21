Песков объяснил давними дружескими отношениями прием главы ОАЭ дома у Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин принимал у себя дома коллегу из ОАЭ Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна. Об этом представитель Кремля заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что двух лидеров объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. По его словам, именно поэтому Путин пригласил Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна к себе домой, в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

"Эти отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы", – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что дома-книжки на улице Арбат в центре Москвы окрасили в цвет флага ОАЭ. Поводом послужил приезд в Россию президента ОАЭ.

20 октября Путин и Аль Нахайян провели за ужином в Ново-Огарево. Официальные переговоры запланированы на понедельник, 21 октября. Кроме того, президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.