Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан договорился на встрече в Ашхабаде с Владимиром Путиным ускорить реализацию совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

"У нас прошли переговоры с президентом России. Они продлились около часа. Речь снова шла о соглашениях и договорах, которые у нас заключены с Россией", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент, Иран имеет конструктивное взаимодействие с РФ.

18 сентября Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.

Пезешкиан в начале июля победил на президентских выборах и стал девятым главой государства. Он получил свыше 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллиона избирателей. Это позволило ему опередить его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.

Досрочные выборы прошли в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Перевозивший Раиси и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

