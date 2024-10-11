11 октября, 23:59Экономика
Пезешкиан и Путин договорились ускорить реализацию проектов в нефтегазовой сфере
Фото: depositphotos/carloscastilla
Президент Ирана Масуд Пезешкиан договорился на встрече в Ашхабаде с Владимиром Путиным ускорить реализацию совместных проектов в нефтегазовой и энергетической сферах. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.
"У нас прошли переговоры с президентом России. Они продлились около часа. Речь снова шла о соглашениях и договорах, которые у нас заключены с Россией", – говорится в сообщении.
Как подчеркнул президент, Иран имеет конструктивное взаимодействие с РФ.
18 сентября Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, а 4 октября посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что документ готов к подписанию.
Пезешкиан в начале июля победил на президентских выборах и стал девятым главой государства. Он получил свыше 16,3 миллиона голосов от 30,5 миллиона избирателей. Это позволило ему опередить его основного соперника – представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности республики, консерватора Саида Джалили.
Досрочные выборы прошли в Иране после гибели бывшего президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Перевозивший Раиси и других официальных лиц вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.