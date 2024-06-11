Кабулов: договор о сотрудничестве РФ и Ирана приостановлен из-за проблем

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Процесс работы над договором о сотрудничестве между Москвой и Тегераном приостановлен из-за проблем у иранских партнеров. Однако работа будет завершена, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Оно (решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между РФ и Ираном. – Прим. ред.) никогда не утрачивало своей силы и не связано с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран", – цитирует РИА Новости Кабулова.

По его словам, работу над договором завершат до утверждения текста соглашения. В дальнейшем лидеры двух государств примут решение о времени и месте подписания, подчеркнул Кабулов.

В феврале стало известно, что Россия и Иран заключат большой межгосударственный договор. На встрече главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани обсудили сотрудничество стран в военной и военно-технической областях.

