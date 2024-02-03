Россия, Иран и Казахстан проведут в феврале переговоры о создании линии связи

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Представители России, Ирана и Казахстана проведут переговоры по строительству волоконно-оптической линии связи между тремя странами. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, встреча состоится 15–20 февраля в Москве. Мусин подчеркнул, что этот проект очень важен, и интерес в нем есть и у Ирана, и у Кахахстана.

Ранее проект строительства волоконно-оптической линии связи между Москвой, Астаной и Тегераном предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Россия и Иран по итогам встречи глав оборонных ведомств Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани заключат большой межгосударственный договор. На встрече министры обсудили сотрудничество стран в военной и военно-технической областях.

СМИ сообщали о планах России и Ирана заключить сотрудничество в сфере производства и ремонта самолетов. Решение было принято после встречи сторон в Тегеране. Помимо самолетов, государства намеревались взаимодействовать в вопросе ремонта вертолетов.

